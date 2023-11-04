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Enflasyon nedeniyle kredi ve kredi kartına yönelim artarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), en borçlu illeri açıkladı. 3 ayda bir bankalara olan kredi borçlarına dair istatistikleri paylaşan BDDK'nın verilerine göre, en çok borcu olan şehirler belli oldu.

ZİRVEDE İSTANBUL, İKİNCİ SIRADA ANKARA

Verilere göre, yaklaşık 20 milyonluk nüfusu bulunan İstanbul, 3,7 trilyon lira en çok borcu olan il konumunda. İstanbul'u ise Başkent Ankara 1,4 trilyon lira kredi borcuyla takip ediyor.

EN AZ BORÇLU BAYBURT

En az borcu olan il 2.8 milyar lira ile Bayburt oldu. Bayburt'u 4 milyar lirayla Tunceli takip etti.

YOZGAT’IN BORCU NE KADAR?

Yozgat ve komşularının borçlarını sıraladığımızda ise en az borcu olan şehir 13 milyar lira ile Kırıkkale olurken en fazla borcu olan şehir 1,4 trilyon lira ile Ankara oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun açıklamasına göre Yozgat, komşuları ile sıraladığımız listede 23 milyar ile 6’ncı sırada yer aldı.

Yozgat’ın komşularının borçlarını en yüksekten düşüğe doğru sıraladığımızda ise şu liste oluştu:

ANKARA: 1.411.202.151

KAYSERİ: 109.788.684

ÇORUM: 43.103.402

SİVAS: 29.961.385

TOKAT: 26.555.877

YOZGAT: 23.114.009

AMASYA: 20.141.623

NEVŞEHİR: 20.371.396

KIRŞEHİR: 19.247.671

KIRIKKALE: 13.450.147