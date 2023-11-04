Yozgat’ta yapılan denetimleri hızlandıran İl Emniyet Müdürlüğü 26 noktada 62 ekip ve 215 personelin katılımıyla çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Yozgat’ta şok uygulaması (1)

Denetimler kapsamında 2 bin 77 şahıs, 33 yabancı şahıs ve 576 araç sorgulandı.

Sorgulamalar sonucunda 20 araç sürücüsüne 45 bin 25 lira cezai işlem uygulanarak 1 araç trafikten men edildi.

Yozgat’ta şok uygulaması

Ayrıca denetimlerde 108 umuma açık işyeri denetlenerek 6 metruk bina, 41 park bahçe, 22 okul çevresi kontrol edildi.

Araçlar çekicilerle götürüldü! Araçlar çekicilerle götürüldü!

Yozgat’ta şok uygulaması (3)

Yapılan çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak il merkezi ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak; vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşlarımıza hissettirerek alanda görünür olacak şekilde suç işleme amacında olanların caydırılması, suç işleyenlerin yakalanması amacıyla; ‘Şok Uygulama 2023/14’ adı altında 26 Sabit noktada 62 ekip ve 215 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 2077 şahıs sorgulamış, 33 yabancı şahıs sorgulamış, 576 araç sorgulanmış, 20 araç sürücüsüne 45 bin 25 lira cezai işlem uygulanmış, 1 Araç trafikten men edilmiş, 108 umuma açık işyeri denetlenmiş, 6 metruk bina, 41 park bahçe, 22 okul çevresi kontrol edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Melike Aslı Arslan