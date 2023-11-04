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Yozgat’ta yapılan denetimleri hızlandıran İl Emniyet Müdürlüğü 26 noktada 62 ekip ve 215 personelin katılımıyla çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında 2 bin 77 şahıs, 33 yabancı şahıs ve 576 araç sorgulandı.

Sorgulamalar sonucunda 20 araç sürücüsüne 45 bin 25 lira cezai işlem uygulanarak 1 araç trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde 108 umuma açık işyeri denetlenerek 6 metruk bina, 41 park bahçe, 22 okul çevresi kontrol edildi.

Yapılan çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak il merkezi ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak; vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşlarımıza hissettirerek alanda görünür olacak şekilde suç işleme amacında olanların caydırılması, suç işleyenlerin yakalanması amacıyla; ‘Şok Uygulama 2023/14’ adı altında 26 Sabit noktada 62 ekip ve 215 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 2077 şahıs sorgulamış, 33 yabancı şahıs sorgulamış, 576 araç sorgulanmış, 20 araç sürücüsüne 45 bin 25 lira cezai işlem uygulanmış, 1 Araç trafikten men edilmiş, 108 umuma açık işyeri denetlenmiş, 6 metruk bina, 41 park bahçe, 22 okul çevresi kontrol edilmiştir” ifadelerine yer verildi.