Hükümet, emeklilere hane halkı gelirine ve yaşanılan bölgeye göre değişen destek formülleri üzerinde çalışıyor. Yakında kamuoyuna açıklanması beklenen 9 maddede emekli düzenlemesinde detaylar belli oldu.

Hükümet, emeklilere destek olmak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Yaşanılan bölgenin ihtiyaçlarına göre, büyükşehirlerdeki emeklilere kira desteği, yakıt, doğalgaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.

Bu destekler, hane halkı gelirine göre belirlenecek. En düşük emekli maaşı alan ve başka bir geliri olmayan emekliler tespit edilerek desteklenecek.

Hükümet, emeklilere yönelik desteklerde önemli düzenlemeler yapmayı planlıyor. Bu düzenlemeler, emeklilerin yaşadıkları bölgeye ve hane halkı gelirlerine göre değişecek. İşte yakında duyurulması beklenen 9 maddeye ilişkin detaylar:

BÖLGESEL DESTEKLER ve BAKANLIK ÇALIŞMALARI

Emeklilere, yaşadıkları bölgenin ihtiyaçlarına göre kira yardımı, yakıt, doğalgaz, elektrik, su ve gıda gibi destekler sağlanacak. Bu destekler, hane gelirine göre belirlenecek. En düşük maaş alan ve başka geliri olmayan emekliler öncelikli olarak desteklenecek.

Destekler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardımlar kapsamında sunulacak.

ULAŞIM DESTEĞİ

Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak.

Bunun için Ulaştırma Bakanlığı, devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.

Emekliler, belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinin yanı sıra uçak ve tren gibi ulaşım araçlarından indirimli veya ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

İLETİŞİM DESTEĞİ

GSM operatörleri ile yapılacak anlaşmalarla emeklilere özel indirimli iletişim tarifeleri sunulacak. Böylece emekliler, telefon ve internet hizmetlerinden daha avantajlı olarak yararlanacaklar.

ALIŞVERİŞ DESTEĞİ

Gelir seviyesi belirli bir miktarın altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamaları için alışveriş kartları sağlanacak.

Bu karta her ay yüklenecek para ile marketlerden alışveriş yapma imkanı sunulacak. Bu desteği, Aile Bakanlığı ve belediyeler üstlenecek.

BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİMLER

Emekliler, su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma gibi belediye hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanabilecekler.

ENERJİ DESTEĞİ

Tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarında indirimler yapılacak, bu destekler Enerji Bakanlığı işbirliğiyle sağlanacak.

Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor.

Hanelere kişi başına uygulanan enerji desteği, emekliler için de yaygınlaştırılacak.

KİRA DESTEĞİ

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımları sağlanacak, bu destekler yerel yönetimler tarafından sunulacak.

Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.

FİNANSAL DESTEK

Bankalarla yapılan anlaşmalarla emeklilere kredi imkanı, düşük faiz oranları ve ücretsiz bankacılık hizmetleri sunulacak.

Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak.

Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.

TATİL DESTEĞİ

Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler, kamu tesislerinde konaklama imkanı bulacaklar. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılan anlaşmalarla tatil beldelerinde indirimli tatil imkanları sağlanacak.

REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ

Emekliler için uygulanan taban maaş ve refah payı sistemi, yeniden gözden geçirilecek ve artışlar temmuz ayından önce duyurulacak.

Bu düzenlemelerle, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve refah seviyelerinin artırılması hedeflenmektedir.