Milyonlarca kişi emekliye seyyanen zam talebinde bulunurken kulislere yansıyan iddia sonrası sosyal yardım formülü ortaya çıktı.

Milyonlarca emekli, seyyanen zam talepleriyle gündemdeyken, sosyal yardım formülü geliştirildiği belirtildi.

Emekli aylıklarının iyileştirilmesi için planlanan adımların detayları ekonomi yönetimine sunulmaya başlandı. Bu kapsamda, AK Parti yönetimi çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Bu senaryolardan biri de, özellikle emeklilere hane başına ek gelir desteği sağlanması şeklinde öne çıkıyor.

Bu senaryoya göre, Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı tarafından ayrılan bütçe, emeklilere yönelik sosyal yardımlar için kullanılacak. Aylık geliri asgari ücretin altında olan emeklilere, nakdi olarak yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı sağlanacak.

Yardımdan faydalanmak isteyen emekliler, ek gelirlerinin olmadığını ve kirada oturduklarını belgeledikleri takdirde nakdi destek ödeneğinden yararlanabilecekler.

Düzenleme, seçim sonrasında değerlendirilmek üzere planlanmış olup, Meclis'e gönderilmek üzere uygun bulunursa, emekli, dul ve yetim aylığı alan hanelerin toplam gelirleri 17.002 TL seviyesine yükseltilecek.

Emeklilerin ek gelirleri olmaması ve kira ile oturmaları durumunda belirli şartları sağlamaları gerekecek. Bu şartları sağlayan emeklilere, nakdi değil ayni destekler sağlanacak. Bu desteklerin finansmanı için genel bütçeden ayrılan 498 milyar liralık ödeneğin kullanılacağı öğrenildi.

Türkiye'de 16.5 milyon emekli bulunmakta olup, bunların yaklaşık 3 milyonu 10.000 ila 17.000 TL arasında emekli aylığı almaktadır.

Planlanan düzenleme ile bu gelir farkının azaltılması ve ev kirası ödeyen, ikinci bir geliri olmayanların gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

EVİ OLAN DESTEKTEN FAYDALANAMAYACAK

Toplumsal paydaşlık gelirlerinden emeklilerin de yararlanabilmesinin önünün açılacağını ifade eden kaynaklar şunları söyledi: “Tek geliri 10 bin lira ise bir emeklinin hanesinde sıkıntı var, demektir biz bu alana da müdahale etmek zorundayız. Yeni dönemde en alt hane gelir seviyesine göre, emeklinin durumunu düzeltecek bir çalışma yapmak durumundayız.

Bu çerçevede, emeklilerin aylık gelirinin dışında ikinci bir gelirinin olup olmadığının sorgulanması gerekiyor. Kirada oturuyorsa ve ikinci bir geliri yoksa, yani şartlardan herhangi birini yerine getiriyorsa o kişiye sosyal destek sağlanabilir.”