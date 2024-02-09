Ocak ayında tüm emeklilere yapılan yüzde 49.25'lik artışla birlikte, en düşük aylık ödemesi 10 bin liraya çıkarıldı. Bu artışlarla birlikte emeklilerin cebine giren paralar, bayram ikramiyesi beklentisini de beraberinde getirdi.

Nisan ayında yapılacak olan ilk ikramiye ödemesinde artış gündeme geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye artışı talebine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Emeklilerimizin huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları yapacağız. Bu konuda hükümet olarak kararlıyız" dedi. Bu açıklamaların ardından ikramiyede artış beklentisiyle heyecanlı bekleyiş başladı.

Öne çıkan 4 formülden biri, Ocak zammının ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda ikramiye miktarı 3 bin liraya kadar çıkabilir ve emekliler toplamda 6 bin lira alabilirler. İkinci formül ise enflasyon artışının dikkate alınması. 2023'teki yüzde 64.77'lik enflasyon oranı göz önüne alındığında ikramiye miktarı 3 bin 300 liraya kadar çıkabilir ve emekliler toplamda 6 bin lira alabilirler.

Üçüncü formül ise ikramiyenin yüzde 100 artırılması. Bu durumda emekliler, her bayramda 4 bin lira alarak toplamda 8 bin lira ek gelir elde edebilirler. Ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyenin de emeklilere eşitlenmesi gündemde. Bu durumda, emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 5 bin, Kurban Bayramı öncesinde 5 bin lira alarak toplamda 10 bin lira ikramiye alabilirler.

Ödemelerin detayları da belli oldu. Ramazan Bayramı öncesinde 10-12 Nisan tarihleri arasında, ikramiyeler ise 1-9 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı öncesinde ise ödemeler 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Emeklilere yapılacak bu artıştan dul ve yetimlerin de hisseleri olacak. İkramiyedeki artışla birlikte sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da kendi derecelerine göre yararlanacaklar. Bu çerçevede, aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara ise 750 lira ödenecek. 5 bin lira ikramiye formülüyle birlikte ise aylık oranı yüzde 75 olanların ödemesi 3 bin 750, yüzde 50 olanların ikramiyesi 2 bin 500, yüzde 25 olanların ödemesi ise bin 250 liraya çıkarılacak.

Emeklilerin heyecanla beklediği bu zam haberiyle birlikte, bayram havası erken yaşanmaya başladı.