Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 09 Şubat 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.6765 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.6737 liradan, satış fiyatı ise 30.6794 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.08'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.0754 TL'den yapan euro şu anda 33.0635 TL alış ve 33.0875 TL satış fiyatına sahip.