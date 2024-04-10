Emekli maaşı zamları için tahminler, önümüzdeki aylarda emeklilerin gelirlerinde belirgin bir değişiklik olabileceğini gösteriyor. Hükümetin aldığı önlemler ve enflasyonun seyri, bu zam miktarını belirlemede kritik rol oynayacak.

Bayram'a göre, en düşük emekli maaşı için 15 bin TL seviyesinin beklendiği ve asgari ücrete ara zam yapılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Uzmanlara göre, enflasyon etkisiyle 2024 yılının ilk yarısında temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları büyük bir merakla bekleniyor. SGK uzmanı Muhammet Bayram'a göre, en düşük emekli maaşı için 15 bin TL seviyesinin beklendiği ve asgari ücrete ara bir zam yapılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Bayram'a göre, ilk altı ayın enflasyon beklentileri yüzde 20 ile 25 arasında. Enflasyon oranına ek olarak yapılabilecek zam ile birlikte yüzde 30'lara yakın bir artışın mümkün olabileceği belirtiliyor. Ancak, bu artışların gelecek dönem enflasyonunu tam olarak karşılamayabileceği ifade ediliyor.

2024 yılında yapılan zam oranı ve en düşük emekli maaşının beklentilerin altında kalmasıyla birlikte, yeni tahminler umutları yeniden yeşertiyor.

Bayram'a göre, temmuz ayında emekli maaşlarının en az 15 bin TL seviyesine ulaşması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, memur maaşlarına yapılan artışların ardından asgari ücretlilere de zam yapılması gündeme gelebileceği ifade ediliyor.