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Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; kafe ve lokantalarda bundan böyle fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu getirilmesiyle birlikte harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri işletmelerin hizmet özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla alakalı yükümlülüklerini inceledi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması konusunda işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Yeni uygulama ile birlikte haksız rekabetin önüne geçileceğini ve vatandaşların tükettikleri ürünün fiyatını bileceğini belirten ekipler, “Bizler yerel yönetim kurumu olarak, vatandaşlarımızın hiçbirini ayırt etmeden, şeffaf, adil ve kolaylaştırıcı bakış açısı ile hizmetimize devam etmekteyiz. Ancak yine onların sağlığı ve güvenliği için ne yapılması gerekiyorsa, orada da kimseye ayrıcalık tanımadan, kanunların gerektirdiklerini istisnasız uygularız. Yeni uygulama ile vatandaşın etiket ve tarifeleri görerek, bilerek, karşılaştırarak, bilinçli alışveriş yapmalarını sağlamak, haksız rekabeti önlemek amaçlanıyor. Bu noktada ekiplerimiz, görevlerini titizlikle ve disiplin içerisinde ifa ediyorlar” dedi.