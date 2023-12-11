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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde denetimlerinde 26 araç sürücüsüne 82 bin 663 lira cezai işlem uygulandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde denetimi gerçekleştirildi. 3 gün süren denetimlerde 14 ekip ve 23 personel görev yaptı. 292 aracın denetlendiği uygulamada, 26 araç sürücüsüne 82 bin 663 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde sürücülere alkol ve uyuşturucu madde testi uygulanırken sürücülerin ehliyet, ruhsat, sigorta ve muayene belgeleri de kontrol edildi.

Öte yandan Şok Asayiş Uygulaması adı altında 50 ekip ve 167 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde ise bin 837 şahıs, 455 araç sorgulanırken 20 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 3 araçta trafikten men edildi.