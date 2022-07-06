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Yazıcı’dan ziyaret

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Cumhuriyet Ortaokulu destekleme ve yetiştirme kursunu ziyaret etti.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Yazıcı’dan ziyaret

Cumhuriyet Ortaokulunda destekleme ve yetiştirme kursu ile tercih danışmanlığı komisyonunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kurslara katılan öğrenciler ile okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür ederek, kursların işleyişi hakkında bilgi aldı.
Tercih danışmanlığı birimini de ziyaret eden Yazıcı, görevli öğretmenlerden bilgi alarak, tercih için gelen veli ve öğrencilerle görüştü. Yazıcı, emek ve çalışmalarından dolayı tüm öğretmen ve personele teşekkür etti. »Haber Merkezi
 

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Yazıcıdan Ziyaret
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