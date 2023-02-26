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“Problemlere odaklanmalılar”

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, liseli gençler ve öğretmenlerle bir araya geldiği çevrimiçi video seminerde “Bilimsel Bilgi Üretiminde Proje Tabanlı Çalışmanın Önemi” konusunda bilgiler paylaştı.

26 Şubat 2023 Pazar 02:30
“Problemlere odaklanmalılar”

Aydın Nazilli Lisesi öğrencileri için “Liselerde Bilim Uygulamaları” kapsamında düzenlenen toplantının moderatörlüğünü okulun Tarih Öğretmeni Fatma Kalemöz Akçil ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Çağdaş Kaşif İçgel yaptı. 
Söyleşi ve sohbet havasında sunum yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yaşanan deprem sonucunda hayatını kaybedenlere ilişkin taziyelerini ve üzüntüsünü ifade ederek başladığı konuşmasında, “Depremle doğan acılar ve ortaya çıkan olumsuzluklar bütün hepimizin ortak kaygısıdır. Yaşadıkları acıları, deprem bölgesindekiler kadar anlamamız mümkün değildir.” dedi. 
Eğitim faaliyetlerinde, doğa afetleri gibi muhtemel zor şartlar için de öğrencilerin, en donanımlı biçimde hazırlamak gerektiğini belirten Böyükata, gençlerin pandemi sonrası değişimlere ve yaşanan deprem ile ortaya çıkan yeni durumlara dair kafa yormaları gerektiğini hatırlattı. 
Çevredeki sorunların ortadan kaldırılması, zorlukların ve engellerin giderilmesi için çözüm olabilecek fikirler üzerinden geliştirecekleri projeler ile öğrencilerin kendilerini geleceğe daha iyi hazırlayabileceklerini hatırlatan Böyükata, gençlerin gerçek hayat problemlerine odaklanmaları gerektiğini belirtti.
Bilimin ve aklın işleyiş biçimini, araştırma yöntem ve basamaklarını, bilimsel bilgi üretiminde proje tabanlı çalışma süreçlerini iyi bilmenin öneminin ortay konduğu etkinlikte; deneysel, teorik ve hesaplamalı bilimlerin nitelikli bilgi birikiminin çeşitlenmesi ve çoğalmasına etkilerinden de söz edildi. Eğitimin değişik kademelerinde hem fen bilimleri hem de sosyal bilimler alanında pek çok faaliyet ve etkinlik için destek programlarından bahseden Böyükata, TÜBİTAK programları hakkında tanıtıcı bilgiler de verdi. 
Günümüz dünyasında problemlerin sınırları aştığını, iklim değişikliği ve çevre içerikli konular gibi araştırma temalarında, uluslararası düzeyde bir perspektife sahip olmak gerektiğine vurgu yapan ve öğrencilerin proje yarışmaları ile çeşitli bilimsel toplantılara katılımını teşvik eden Böyükata, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün başlattığı “Liselerde Bilim Uygulamaları Programı” kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencileri için gerçekleştirilmesi planlanan “İklim Değişikliği Sempozyumu” ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu ve çok isabetli bir toplantının düşünülmüş olduğunu ifade etti. 
Katılımcıların sorularını da cevaplandıran Böyükata’ya seminer sonunda Okul Müdürü Hakan Akarı ve katılımcılar tarafından teşekkür edildi. »Haber Merkezi

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Problemlere Odaklanmalılar
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