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Permakültür eğitimi verilecek

Sorgun’da "Sürdürülebilir bir dünya için permakültür felsefesiyle doğada öğreniyorum" projesi kapsamında öğretmenlere eğitim verilecek.

16 Ağustos 2022 Salı 02:11
Permakültür eğitimi verilecek

Yürütücülüğünü Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün yaptığı proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitime, İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerden seçilen devlet ve özel okullarda görevli 24 sınıf öğretmeni katılacak.
Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yusuf Ünal, proje ile katılımcılara permakültür kavramı ve etiğini, permakültürün ilkeleri hakkında bilgi verileceğini belirterek, "Proje kapsamında edinilen bilgi ve birikimi kişisel ve mesleki yaşantılarına yansıtmaları, eğitimde permakültür yaklaşımlarını benimsemeleri ve bu yaklaşım bağlamında öğrendiklerini uygulama becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir." dedi. »AA
 

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Permakültür Eğitimi Verilecek
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