Öğrenciden büyük başarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 13 ülkeden ve 42 üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim fakültesi öğrencisi, iletişim alanında uzman isimlerle ‘Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu’nda bir araya geldi.

Mahmut Acar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 6-11 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Stratcom Youth Uluslararası Genç İletişimciler Forumuna katılmak için başvuran binlerce öğrenci arasından seçilerek foruma katılan ve Stratcom Youth sertifikası alan yüz öğrenci içerisine girdi.

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümü öğrencisi Acar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TRT ve Anadolu Ajansının üst düzey yöneticileri ile deneyimli muhabirlerinin katıldığı kampa katılarak burada sertifika alan yüz öğrenci içerisinden seçilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Anadolu Ajansının desteğiyle İstanbul’da düzenlenen ve farklı ülkelerden gençlerin katıldığı ICYF Medya Çalışmaları Kampına giden 10 öğrenciden biri oldu.

Acar bu başarısıyla, İslam İşbirliği Gençlik Forumunun (ICYF) 4-9 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve farklı ülkelerden iletişim öğrencilerinin katıldığı Medya Çalışmaları Kampına katılan on gençten biri oldu. Mahmut Acar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Anadolu Ajansının desteğiyle İstanbul’da düzenlenen ve farklı ülkelerden gençlerin katıldığı ICYF Medya Çalışmaları Kampına katılarak Anadolu Ajansı, TRT ve ICYF eğitimcilerinden medya içeriği hazırlama eğitimi aldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İletişim Fakültesi öğrencisi Mahmut Acar’ı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. İletişim Fakültesi öğrencilerinin iletişim alanının uzman isimleriyle buluşturulması, öğrencilerin mesleki alandaki teorik ve pratik bilgileri ilk ağızdan dinlemeleri açısından Uluslararası Genç İletişimciler (Stratcom Youth) Forumunun büyük önem arz ettiğini vurgulayan Karadağ, “Uluslararası Genç İletişimciler (Stratcom Youth) Forumda, stratejik iletişimden görsel tasarıma, savaş muhabirliğinden dijital medyaya, kurumsal iletişimden hikâye anlatıcılığına kadar iletişim alanında öne çıkan konu başlıklarında eğitimler, atölyeler ve paneller düzenlendiğini görüyoruz. Bu tür organizasyonlar iletişim fakültesi öğrencilerinin geleceklerine yön vermeleri açsından önem arz ediyor. Bu başarıda emeği olan öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. Haber Merkezi