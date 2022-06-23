Eğitim yılı değerlendirildi

Öğretmen evi lokalinde gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürleri Bekir Demirezen ile Mehmet Özkan, okul ve kurum müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı. Toplantıda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı değerlendirilirken, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları görüşüldü. Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten İlçe Müdürü Bozkurt, “İlçemiz eğitimi adına verimli geçen toplantımıza katılan bütün yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi. Haber Merkezi
23 Haziran 2022 Perşembe 02:11