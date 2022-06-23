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Eğitim yılı değerlendirildi

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Bozkurt’un başkanlığında sene sonu toplantısı yapıldı.

23 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Eğitim yılı değerlendirildi

Öğretmen evi lokalinde gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürleri Bekir Demirezen ile Mehmet Özkan, okul ve kurum müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı. Toplantıda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı değerlendirilirken, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları görüşüldü. Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten İlçe Müdürü Bozkurt, “İlçemiz eğitimi adına verimli geçen toplantımıza katılan bütün yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi. Haber Merkezi

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Eğitim Yılı Değerlendirildi
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