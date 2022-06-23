Eğitim yılı değerlendirildi

Öğretmen evi lokalinde gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürleri Bekir Demirezen ile Mehmet Özkan, okul ve kurum müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı. Toplantıda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı değerlendirilirken, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları görüşüldü. Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten İlçe Müdürü Bozkurt, “İlçemiz eğitimi adına verimli geçen toplantımıza katılan bütün yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi. Haber Merkezi