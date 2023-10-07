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Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, eğitim çalışmalarında ara vermiyor. Okul ziyaretleri yanı sıra eğitim değerlendirme toplantıları da gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, ilçenin eğitim durumunu en iyi seviyeye getirmek için tüm çalışmalarını sürdürüyor.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yoldaş başkanlığında eğitimi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal etkinlikler, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Eğitim faaliyetlerinde işbirliği ve ortak hareket edilmesi, kurum kültürü oluşturma konusunda yapılacak faaliyetler belirlenerek iyi dilek ve temennileri ile toplantı sona erdi.

ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Yoldaş okul ziyaretlerine aralıksız sürdürüyor. Bulduğu her fırsatta okul ziyaretleri gerçekleştiren Yoldaş hem öğrencilerle hem de öğretmenler ile bir araya geliyor. Okulun eksiklerini ve sorunlarını yerinde tespit eden Yoldaş, ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.

Ziyaretleri kapsamında Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Mahmut Yıldız ile birlikte Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Yoldaş, çalışmaları yerinde inceledi.

Halk Eğitim Merkezinde yürütülen çinicilik, alçı döküm, biçki dikiş ve okuma yazma kurslarını ziyaret eden Yoldaş, kursiyerlerin yapmış olduğu çalışmaları yakından inceledi.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi içerisinde oluşturulan okul öncesi sınıfını ziyaret eden Yoldaş, minik öğrencilerin oyunlarına eşlik etti.

Yoldaş, ilçeye katma değer oluşturacak kursların açılması ile kursiyerlerimizin aile ekonomisine katkı sağlayacak şekilde gelişim sağlamalarını kendilerini memnun ettiğini belirterek, hem kursiyerlere hem de çalışmalarında başarılar diledi. (Melike Aslı Arslan)