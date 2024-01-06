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Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, her yılın başında enflasyon oranına bağlı olarak güncelleme yapma pratiğini sürdürüyor. Bu yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yüzde 64.77'lik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranıyla birlikte, bankalar EFT ve havale ücretlerine yeni zamlar getirdi.

2023 yılına ait TÜFE oranı belirlendikten sonra, 1-50 bin TL aralığındaki mobil/internet EFT ücretlerinde yüzde 5'lik Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) eklenerek ciddi bir artış kaydedildi:

2020: 2,10 TL

2021: 2,40 TL

2022: 3,27 TL

2023: 5,36 TL

2024: 8,83 TL

Bankaların düzenlemesi sonucunda, 1.000 TL'ye kadar olan EFT işlemleri için alınacak ücret 4,42 TL olarak belirlenirken, 50.000 TL üstü EFT işlemleri için kesilecek ücret ise 110,80 TL oldu. Ancak, kullanıcıların ilk havale işleminde bu kesintilere yüzde 50 indirim uygulanacak.

Özellikle saat 15.00 ve 15.30 sonrasında gerçekleştirilen EFT işlemleri için geçerli olan 'Geç EFT ve FAST 7/24' ücretleri, normal EFT ile aynı seviyeye çekilerek bankalara bu ücretler üzerinde zam yapma yasağı getirildi.

Dijital bankalar, zamlara rağmen uzun süredir EFT ve havale işlemleri için herhangi bir ücret talep etmeyerek müşteri avantajlarını sürdürüyor. Şubeden veya ATM'den yapılan EFT ve havale işlemlerinde ise bankaların hala 2 ila 5 kat arasında değişen tutarlarda kesinti uygulama pratiği devam ediyor.