12 Mayıs 1982'de İstanbul'da doğan Deprem, eğitimini Kenter Tiyatrosu'nda tamamladı. Oyunculuğa Badem Şekeri adlı TV film serisindeki rolüyle adım atan Deprem, ayrıca 'Ardiye Tiyatro'yu kurdu.

Kendi sahnesini oluşturan Deprem, ilk olarak 'Geri Dönüştürülemeyenler' adlı oyunla seyirci karşısına çıktı ve Emre Kınay'ın desteğiyle Duru Tiyatro'da da performans sergiledi. Galata Perform'da uzun süre sahne alan oyuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Genç Günleri' festivalinde de yer aldı. Evliliğini Burcu Altın ile gerçekleştiren Deprem'in nikah şahitleri Haldun Dormen ve Kandemir Konduk oldu.

Haldun Dormen, Göksel Kortay gibi isimlerle çalışan Deprem, tiyatroda olduğu kadar çeşitli yapımlarda da yer aldı. Pulsar, Yer Gök Aşk, Gonca Karanfik, Veda, Badem Şekeri 2, Aşk Oyunu, Seksenler ve Kefare gibi projelerde rol aldı. Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Oyun Karıştı / Paul - 2018

Düşük Şehir İhtimali / Oyuncu - 2016

Kibarlık Budalası / Oyuncu - 2007

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kefaret (Mehmet, TV Dizisi 2020-2021)

Badem Şekeri 5 (TV Filmi 2017)

Badem Şekeri 4 (TV Filmi 2017)

Badem Şekeri 3 (TV Filmi 2017)

Badem Şekeri 2 (TV Filmi 2017)

Badem Şekeri (TV Filmi 2017)

Sevimli Tehlikeli (Kenan, Sinema Filmi 2015)

Bir Gece (Kemal, Sinema Filmi 2015)

Aşk Oyunu (Komutan, Sinema Filmi 2014)

Evim Sensin (İşçi, Sinema Filmi 2012)

Veda (Ali Metin Çavuş, Sinema Filmi 2010)