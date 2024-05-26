Derlenen bilgilere göre, bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

VALİLİK DE UYARDI!

Eski tarihli ehliyetlerin yenilenmesi için valilikler uyarı yayınlamaya devam ediyor. Yoğunluk oluşmaması için vatandaşların ehliyetlerini yenilemeyi son günlere bırakmamaları gerektiği belirtiliyor. Bir gün gecikenin bile ehliyetine el konulacak.

Yozgat Valiliği, vatandaşları sürücü belgesi değişim süreci hakkında uyarıda bulundu.

2016 yılı öncesinde alınan sürücü belgelerinin değişim süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceğini belirten Yozgat Valiliği, olduğu açıklamada; “Vatandaşlarımızın sürücü belgesi değişim işlemlerini yılsonunda oluşabilecek yoğunluğu önlemek adına bir an önce değiştirmeleri rica olunur. 2016 yılı öncesinde alınan sürücü belgelerinin değişim süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecektir. Vatandaşlarımızın sürücü belgesi değişim işlemlerini yıl sonuna bırakmadan bir an önce yapmaları gerekmektedir. Ayrıca yeni kimlik kartı almamış olan vatandaşlarımızın kamu ve özel hizmet veren kuruluşlarda daha kolay ve hızlı hizmet alabilmeleri için eski nüfus cüzdanlarını yeni kimlik kartı ile değiştirmeleri tavsiye olunur. Sürücü belgesi değişimi için gerekli belgeler ise şu şekilde; sürücü sağlık raporu, 15 lira paranın banka ya da PTT’ye yatırılması, son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ve alo 199 çağrı merkezinden, e-devlet veya randevu.nvi.gov.tr’den randevu oluşturduktan sonra randevu verilen il ve ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni tip sürücü belgesi için Alo199, "Alo 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

2024 yılının son gününe kadar eski ehliyetlerin yeni tip ehliyetler ile değiştirilmesi gerekiyor. 2016 yılından önce alınan eski ehliyetlerini değiştirmeyenlere ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre belirlenen cezalar kesilmeye başlanacak. Ancak eski ehliyete sahip milyonlarca kişinin bulunması nedeni ile nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşmaması için vatandaşların randevuların alarak değişim işlemlerini son güne bırakmamaları gerekiyor. Nüfus müdürlüklerinde hali hazırda eski kimlik belgelerinin yeni çipli kimlik kartları ile değiştirilmesi işlemleri de sürüyor.