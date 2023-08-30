Kapıköy Gümrük Kapısı’nda narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, ülkemize giriş yapacak olan yabancı uyruklu bir şahıs şüpheli olarak belirlendi.

Söz konusu şahsın tedirgin davranışları ve şüpheli halleri ekipleri teyakkuza geçirdi. Harekete geçen ekipler şahsın beraberindeki valizleri x-ray taramasından geçirirken, tarama görüntülerinde valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Bunun üzerine ekiplerce fiziki aramaya tabi tutulan şahsın valizinden çıkan duvar saatlerinin normal ağırlığının üzerinde olduğu anlaşıldı. Duvar saatlerine yönelik yapılan ayrıntılı arama üzerine söz konusu saatlerin içerisinde şeffaf folyolara sarılmış halde yaklaşık 3 kilo 542 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeye Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi. İGF