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Yozgat’ın en popüler içeceklerinden biri olan Türk kahvesinin düzenli olarak tüketildiğinde cildi sağlıklı tuttuğu ve kanserle savaştığı bilinmektedir. Sağlığa pek çok faydası olan Türk kahvesi; vücuda enerji sağlar, zihinsel aktiviteleri güçlendirir ve günde 2 fincan tüketildiğinde gün boyu zinde kalmaya yardımcı olur.

Türk kahvesi yüksek kafein içermektedir. Bu nedenle günlük aşırı tüketilmesi durumunda sağlık sorunlarına yol açabilir. Ortaya çıkabilecek sorunlar arasında uyku problemine, bağ ağrısına ve vücutta su kaybına yol açabilir. Günlük sağlıklı bir insanın tüketmesi gereken kahve miktarı ortalama iki fincan olabilir.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

En çok tüketilen içecekler arasında yer alan kahve, antioksidan özelliği ile insan vücudundaki hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir, insan vücudundaki diğer yararları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Kanser riskini azaltır: Günde düzenli olarak 2 fincan kahve içmek kolon, meme ve rektum, kalın bağırsak, gırtlak ve yemek borusu kanserine yakalanma riskini azaltır.

Sindirime yardımcı olur: Metabolizmayı hızlandırarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasına ve kilo vermede yardımcı olur.

Zihinsel gerilemeye karşı korur: Hafızayı güçlendirir ve Alzheimer hastalığı gibi belirli nörolojik durumlara karşı korur.

Stresi azaltır: Günlük tüketimde aşırıya kaçmadan içildiğinde depresyona yakalanma riskini ve stresi azaltır.

Odaklanmayı artırır: İçerisinde bulunan kafein, zihinsel odaklanmayı artırır.

Cilt sağlığına yardımcı olur: Antioksidan içeriği sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirir.

Enerji seviyesini artırır: Bol miktarda bulunan kafein, uyanıklığı artırır ve enerji seviyesinin yükseltir.

Karaciğeri korur: Karaciğerin yağlanmasını önler ve siroz hastalığına karşı yakalanma riskini de azaltır.

TÜRK KAHVESİ TELVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Türk kahvesini içtikten sonra genellikle hemen bardağı yıkarız. Aslında dibinde kalan telvesinin de çok yararlı faydaları vardır. Türk kahvesi telvesinin faydaları ise şu şekildedir:

Kahve telvesi özellikle cilt ve saç sağlığı için faydalıdır. Kahve telvesini hindistan cevizi yağı ile karıştırıp düş aldığınızda cildinizi yumuşatır. Selülitleri giderebilir, bunun için biraz zeytin yağı ile kahve telvesini iyice karıştırın ve yumuşak bir şekilde selülitlere uygulayın 5-10 dakika bekledikten sonra ılık su ile arındırın. Haftada 2-3 kere bu uygulamayı yaptığınızda kahve telvesinin selülit sorununu çözmeye yardımcı olduğunu göreceksiniz.

Saç sağlığını korumak için de kahve telvesi kullanabilirsiniz. Temiz saçlara kahve telvesi uygulayın ve 15-20 dakika bekledikten sonra ılık su ile arındırın. Bu uygulama saçlarınıza sağlıklı bir parlaklık kazandıracaktır.

Kahve telvesi ayrıca ellerdeki ölü hücreleri ve kötü kokuları giderebilir. 4-5 dakika ellerinize yumuşak bir şekilde uygulayın ve ılık su ile arındırın.

TÜRK KAHVESİ GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Günde en fazla 2 veya 3 fincan Türk kahvesi içmek yukarıda sayılan faydaları sağlarken, aşırı tüketimi çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle her şeyde olduğu gibi ölçülü tüketim önemli.

TÜRK KAHVESİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Beyin sağlığını tehdit eder: Çok fazla tüketen kişilerin beyinlerindeki kan hücreleri risk altına girer. Ayrıca, aşırı tüketim sonucu baş ağrısı ortaya çıkar.

Yüksek tansiyon riski oluşturur: Kafein, kalp atış hızını artıran bir maddedir. Kahve gün içinde bol miktarda tüketildiğinde tansiyonu yükseltir ve kronik hale getirir.

Kalp hastalıklarını tetikler: İçerisinde bulunan kafein nedeniyle gün içerisinde çok fazla kahve içenlerin kalp krizi geçirme riski daha yüksektir.

Şeker hastalığına neden olabilir: Yemekten hemen sonra tüketildiği zaman özellikle şekerli olarak içilirse vücuttaki kan şekeri oranını yükseltebilir. Yüksek kan şekeri de zamanla şeker hastalığına neden olur.

Bağışıklık sistemi zayıflar: Vücuda gereğinden fazla miktarda kafein girmesi, vücuttaki vitaminlerin azalmasına neden olur. Vitaminlerin azalmasıyla birlikte vücudun direnci düşer ve bağışıklık sistemi zayıflar.

Uyku düzenini bozar: Yoğun olarak tüketildiğinde sinir hücrelerini uyardığı için uykuya odaklanmada ve uyku düzeninde bazı değişiklikler yaratabilir. Kahvenin olası bir zararını görmemek için ölçülü tüketim faydalı olur.

Su kaybı yaratır: Aşırı miktarda tüketilmesi vücudun su kaybetmesine neden olur. Su kaybı telafi edilmezse, dehidrasyon riski ortaya çıkar.