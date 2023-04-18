İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Yozgat’taki camilerde yoğun katılımla tekbir, salat-ü selam ve dualarla idrak edildi.

Kentte, Çapanoğlu Büyük Cami ve Bilal Şahin Camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Gülden, Çapanoğlu Büyük Caminde, teravih namazından önce cemaate yönelik “Kadir Gecesi” hakkında sohbette bulundu.

Çapanoğlu Büyük camindeki vaazında Gülden; “Ne büyük bir nimet, bir Kadir Gecesi'ne daha kavuştuk. Ne büyük bir lütuf, yaratanımız bize bir fırsat daha verdi. Ne büyük bir rahmet, Rahmetin tecellisi olan Cebrail (a.s.)'ın Rabbimizin inayetiyle dünya semasına indiği bir geceyle buluştuk. Ne büyük bir mağfiret, affa uğrayabileceğimiz bir gece daha bizlere nasip oldu. Bizlere nimetlerini bahşeden, sayısız lütuflarla bize rahmet eden, bağışlanmamız için bizlere fırsatlar yaratan ve bizleri mübarek bir güne kavuşturan Allah-u Teala (c.c.)'ya sonsuz kez şükrediyoruz. Bu gece, ihya edildiği zaman bin aydan, bir ömürden daha hayırlı bir gece. Bu gece, Yüce Rabbimizin inayetiyle meleklerin, Cebrail (a.s.)’ın yeryüzüne indiği bir gece. Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in gönlümüze, dünyamıza, âleme doğduğu bir gece. Bu gece, Rahmet-i İlahiye tecelli etti. Bu gece, Kadir Gecesi. Bu gece, Kur’an gecesi. Bu gece, bağışlanma gecesi. Bu gece, bir ömre bedel ibadetlerle Rabbimize yönelme gecesidir” ifadelerini kullandı.

Gülden, Kadir Gecesi’nin anlam ve önemini belirtiği vaazında bu gecenin duayla, tövbeyle, ibadetle, namazla ihya edilerek değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu geceyi televizyon ve sosyal medya ile meşgul olarak değil, ibadet ve tefekkür ile geçirelim. Kadir Gecesi’nin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine ve insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olması temenni ediyorum" dedi.

Cami çıkışında Türk Diyanet Vakfı şubesi tarafından vatandaşlara simit ve meyve suyu ikram edildi. Haber Merkezi