Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Ankara Şubesi Yöneticileri, Halkla İlişkiler Uzmanı Tural Yağmur Dinç, Sosyal Hizmetler Uzmanı Berfin Yazıcı ve İrem Güzel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Agah Ayhan ile görüşerek LÖSEV’in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Ramazan bağışlarınızla fitre ve zekâtlarınızla önce çocuklar iyileşsin" sloganı ile Ramazan ayında başlatmış oldukları yardım kampanyası hakkında bilgi veren Halkla İlişkiler Uzmanı Tural Yağmur Dinç, “Minicik bir virüs yüzünden tüm dünyanın eve kapandı. Lösemili çocuklar ve kanser hastaları için bu yeni bir olgu değil. Tedavi sürecinde tüm hastaların bu durumu yaşıyor. Bizlerde LÖSEV olarak Raman ayında ‘Ramazan bağışlarınızla fitre ve zekâtlarınızla önce çocuklar iyileşsin’ sloganı ile yardım kampanyası başlattık. Yardım kampanyamızda fitre ve zekâtları için bağışçıları LÖSEV’e destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

“HAYATA SIMSIKI SARILMALILAR”

Dinç, “Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir. LÖSEV olarak diyoruz ki; Bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiç bir şey olamaz. Bu nedenle fitre ve zekâtlarınız, ramazan bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Müdürü Agah Ayhan, LÖSEV yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Haber Merkezi