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Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 26 Aralık 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.2736 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.2736 liradan, satış fiyatı ise 29.2934 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.93'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.3223 TL'den yapan euro şu anda 32.3149 TL alış ve 32.3299 TL satış fiyatına sahip.