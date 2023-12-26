90’ların efsanesiydi Yozgatlılar sizin de evinizde olabilir Artık servet değerinde!

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Geçmişin favori fincan setleri, günümüzde koleksiyoncuların gözdesi haline gelmiş durumda ve açık artırmalarda yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. 1980-1990 yılları arasında sarı fincanlar olarak da bilinen bu takımlar, dayanıklılıkları, dekoratif görünümleri ve nostaljik havalarıyla antika severler için adeta altın değerinde. Amerika merkezli cam eşya üreticisi Anchor Hocking'in imzasını taşıyan bu fincanlar, zamanında büyük talep gördü ve firma benzer malzemeden, aynı renkte farklı modeller üretti, ancak beklenen ilgiyi göremedi.

BİR YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ

Bu eski fincanların gram altın değerinde olduğu ifade ediliyor ve genellikle 1.950 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Özellikle antikacılar, sarı fincanlar için yüksek tekliflerde bulunuyor. Bu takımlar, geçmişe duyulan özel bir bağ ve antika değeri taşıdığı için sahiplerine ek gelir kaynağı sağlıyor.

DOLANDIRICILARIN HEDEFİ: ANTİKACILAR

Fincan takımlarına olan büyük ilgi, dolandırıcıların dikkatini çekiyor. Dolandırıcılar, ellerinde orijinal ürün olduğunu iddia ederek antikacılara satmaya çalışıyor ve bu şekilde birçok kişiyi maddi zarara uğratıyor. Öte yandan, takımlar genellikle ikinci el ve büyük alışveriş sitelerinde fahiş fiyatlarla satıldığı için antikacılar, koleksiyoncuları güvenilir bulmadıkları online platformlardan alışveriş yapmamaları konusunda uyarıyor.