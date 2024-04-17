Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 17 Nisan 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.5277 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.5243 liradan, satış fiyatı ise 32.5313 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.5656 TL'den yapan euro şu anda 34.5612 TL alış ve 34.5701 TL satış fiyatına sahip.