Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 14 Eylül 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.9425 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9383 liradan, satış fiyatı ise 26.9468 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.0034 TL'den yapan euro şu anda 28.9981 TL alış ve 29.0088 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)