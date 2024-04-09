Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 09 Nisan 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.2295 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.2158 liradan, satış fiyatı ise 32.2433 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.22'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.0005 TL'den yapan euro şu anda 34.9863 TL alış ve 35.0148 TL satış fiyatına sahip.