Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 06 Mart 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.7125 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.7089 liradan, satış fiyatı ise 31.7162 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.35'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.4887 TL'den yapan euro şu anda 34.4586 TL alış ve 34.5188 TL satış fiyatına sahip.