2024 Mart ayı araç fiyatları sonunda belli oldu. En uygun otomobiller listemizi sizler için hazırladık. İşte Mart ayının en hesaplı 13 sıfır kilometre aracı...
FİYATLAR GENEL OLARAK ARTTI
Şubat ayına kıyasla, otomobil fiyatlarında genel bir artış yaşandı. Tek istisna, Suzuki Swift'in fiyatında %7.42'lik bir düşüş oldu. Zam oranında en önde gelen marka Honda City olurken, Skoda Fabia ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırayı ise Nissan Juke kapladı.
EN UCUZ OTOMOBİL YİNE KORE'DEN
En hesaplı sıfır kilometre otomobil listesinde liderlik, Kia Picanto'nun oldu.
İŞTE EN UCUZ 13 OTOMOBİL
Ford Puma - 1.509.000 TL
Chery Omoda - 1.283.000 TL
Honda City - 1.190.000 TL
Seat Ibiza - 1.171.000 TL
Nissan Juke - 1.145.000 TL
Skoda Fabia - 1.100.000 TL
Toyota Yaris - 1.066.000 TL
Opel Corsa - 1.000.000 TL
Suzuki Swift - 998.000 TL
MG ZS Comfort - 994.000 TL
Fiat Egea - 909.000 TL
Citroen C3 - 898.000 TL
Kia Picanto - 855.000 TL