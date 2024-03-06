2024 Mart ayı araç fiyatları sonunda belli oldu. En uygun otomobiller listemizi sizler için hazırladık. İşte Mart ayının en hesaplı 13 sıfır kilometre aracı...

FİYATLAR GENEL OLARAK ARTTI

Şubat ayına kıyasla, otomobil fiyatlarında genel bir artış yaşandı. Tek istisna, Suzuki Swift'in fiyatında %7.42'lik bir düşüş oldu. Zam oranında en önde gelen marka Honda City olurken, Skoda Fabia ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırayı ise Nissan Juke kapladı.

EN UCUZ OTOMOBİL YİNE KORE'DEN

En hesaplı sıfır kilometre otomobil listesinde liderlik, Kia Picanto'nun oldu.

İŞTE EN UCUZ 13 OTOMOBİL

Ford Puma - 1.509.000 TL

Chery Omoda - 1.283.000 TL

Honda City - 1.190.000 TL

Seat Ibiza - 1.171.000 TL

Nissan Juke - 1.145.000 TL

Skoda Fabia - 1.100.000 TL

Toyota Yaris - 1.066.000 TL

Opel Corsa - 1.000.000 TL

Suzuki Swift - 998.000 TL

MG ZS Comfort - 994.000 TL

Fiat Egea - 909.000 TL

Citroen C3 - 898.000 TL

Kia Picanto - 855.000 TL