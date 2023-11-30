Tahmini Okuma Süresi: dakika

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 35’ten yüzde 40'a yükseltme kararı aldı. Toplantı özetinde, "Enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında, Kurul, para politikası çerçevesinin fiyat istikrarı amacı doğrultusunda güçlendirilmesini değerlendirmiştir" denildi.

TCMB MESAJINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Faiz artırımları tamamlanıyor: TCMB, faiz artırımlarını kısa bir zaman diliminde tamamlayarak enflasyonu kontrol altına alma hedefini sürdürecek. Kurul, fiyat istikrarını sağlama amacıyla politika faizi üzerindeki etkisini vurguladı.

Sadeleştirme ve iyileştirmeler: Kurul, mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme kararı aldı. Bu kararlar, piyasa mekanizmalarını güçlendirme ve makro finansal istikrarı artırma amacını taşıyor.

Döviz kuru ve likidite kontrolü: Döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle Türk lirası likiditesi yakından izleniyor. Kur, para politikasının etkinliğini artırmak için likidite projeksiyonlarına göre hareket edeceğini belirtti.

Enflasyon ve fiyat istikrarı: Kurul, enflasyon ve ana eğilimi yakından takip edeceğini vurgulayarak, fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini belirtti.

TCMB'nin aldığı bu kararlar, ekonomik istikrarı sağlama ve enflasyonla mücadeleye odaklanma çabalarını yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde finansal piyasalarda beklenen değişimleri izlemeye devam edeceğiz.