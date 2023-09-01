BOTAŞ, Eylül ayı doğalgaz tarifesini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayının ardından Eylül'de doğalgaza zam yapılmadı.

BOTAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, Eylül ayında doğalgaz fiyatlarında herhangi bir artış olmadı. Bu doğrultuda, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı bin metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak belirlendi.

Sanayi aboneleri için ise tarife şu şekilde açıklandı: Kademe 1 için bin metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Doğalgaz fiyat tarifeleri aylık olarak güncelleniyor.

Eylül ayında doğalgaz fiyatlarının değişmemesi, tüketiciler için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Doğalgaz kullanıcıları için güncel fiyat bilgilerini takip etmek, bütçe planlaması açısından önemlidir. Haber Merkezi