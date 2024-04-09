Akdağmadeni'nin engin ormanları, birçok sağlık problemine çare olan salebi bolca barındırıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ormanı olan Akdağmadeni ormanlarında bol miktarda bulunan salebin, vücut direncini arttırıcı ve üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı faydalı özellikleri dikkat çekiyor.

Kilogram başına 3 bin 500 TL'ye kadar varan fiyatlarla dikkat çeken salep tozu, işlenmemiş halinde ise 450-750 TL aralığında alıcı buluyor.

Salep, Akdağmadeni Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçenin zengin bitki örtüsü içerisinde önemli bir yer tutuyor.

Ormanlarında keşfedilmeyi bekleyen birçok bitki türü bulunan Akdağmadeni, Türkiye'nin en kaliteli saleplerinden birini sunuyor.

AKDAĞMADENİ SALEBİ

Saleple alakalı Akdağmadeni Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından, “İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ormanını içinde barındıran Akdağmadeni bitki örtüsü olarak da oldukça canlıdır. Orman içerisinde birçok tespit edilen ve bu zaman kadar hala bilimsel çalışmalarla kanıtlanmamış bitkiler ormanlarımızın ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Akdağmadeni ormanlarında bol miktarda Salep bulunmaktadır ve Türkiye’nin en kaliteli salepleri arasında yer almaktadır. Salep temin etmek için Salebi ile meşhur Akdağmadeni’ne gelmeniz yeterlidir. Salepler genellikle Orkide çiçeğine benzer, bazen de yemlik dediğimiz çiçeksiz halde bulunur. Çiçekli ya da çiçeksiz kısmı toprağın üzerinde bulunur. Torpiz dediğimiz yumru kısmı toprağın altında olan bir bitkidir. Torpiz dediğimiz bu yumrular kazmayla eşilerek toplanıp kurutulur. Suda kaynatıp kurutulduktan sonra Salep tüccarlarına satılır. Salep tüccarları topladıkları bu Salepleri alırlar, değirmenlerde işleyerek beyaz toz haline getirdikten sonra paketleyerek satışa hazır hale getirirler” ifadelerine yer verildi.

SALEP NERELERDE KULLANIRLIR?

Salep sıcak su veya sıcak süte katılarak içilir. En önemlisi de dondurma yapımında kullanılır. Sıcak sütle içilmesi daha güzel ve tatlı olur.

SALEP'İN FAYDALARI

Salep sadece tatlı bir içecek olmadığı, sağlığa çok faydalı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. En önemli faydaları; Vücudu zinde tutar. Zihni açar, mideye ve bağırsaklara çok yararları vardır. Öksürük, bronşit ve balgam sökmek içinde faydalıdır.

SALEP'İN MARKALAŞTIRILMA ÇALIŞMALARI

Akdağmadeni ilçesinde doğal olarak ormanlık alanlarda yetişen, Türkiye’nin en kaliteli salebinin tescili 2021 yılında tamamlandı.

Yozgat’ın önemli değerlerinden, Akdağmadeni ormanlarında doğal olarak yetişen salep, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşe adı türünde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Akdağmadeni’nde yetişen salep türlerinin, katma değeri yüksek ve içinde bulunan mineraller bakımından Türkiye’de bulunan salep türleri arasında en zengin olan tür olduğu söyleniyor.