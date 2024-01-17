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Diyanet İşleri Başkanlığı Din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve Din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla ülke genelinde başlatılan “Kitap Oku-Yorum” projesi Yozgat İl Müftülüğü tarafından devam ediyor.

Her ay Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bir kitap ve güncel bir mesele okunarak din görevlileriler ile tahlil ediliyor.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Erdoğan Akdağ Cami'nde gerçekleştirilen kitap tahlili buluşmasına katılarak Din görevlileri ile birlikte Doç. Dr. Mehmet Altuntaş'ın "Kur'an Perspektifinden Dünyanın Değeri" ve Nurettin Topçu'nun " Ahlak" kitabının tahlilini gerçekleştirdi.

Ayrıca İl Müftüsü Ali Gülden, katılımcılardan gelen güncel sorulara da cevaplar verdi.

Programa İl Vaizi Abdurrahman Parlak, İlahiyat Fakültesi Cami Erdoğan Akdağ Cami, Bandelli Cami, İsmail Erkoç Cami, Toki Hz. Bilal Cami ve Sanayi Cami görevlileri katıldı.