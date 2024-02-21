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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Dilimizin zenginlikleri projesi meyvelerini vermeye devam ediyor” dedi.

Öğrencilerden Proje Sergisi4

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında Sakarya İlkokulu öğrencileri ''Deyimler ve Atasözlerini'' anlatan atık malzemelerden oluşturdukları proje sergisi düzenledi.

Öğrencilerden Proje Sergisi3

Projeleri inceleyip öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak bu güzel serginin oluşmasında emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Muhabir: Hakan Demirbaş