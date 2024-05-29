Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri tedavisi gören sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, annesi ve anneannesini baltayla öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayıran Rabia Çataklı ile aynı serviste kaldığı ortaya çıktı. Polat'ın korkudan uyuyamadığı öğrenildi.

Dilan Polat, geçtiğimiz aylarda psikoloji tedavisi için Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ünlü fenomenin, o dönem annesi ve anneannesini öldürüp cesetleri parçalara ayıran cani Rabia Çataklı ile aynı serviste kaldığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNDE SİNİR KRİZİ VE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçtan tutuklanan ve yaklaşık 7 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat, hapishanede sinir krizi geçirerek intihar girişiminde bulunmuştu. Vücudunda kesikler olduğu iddia edilen Polat’ın avukatı tahliyesini talep etmiş, ancak mahkeme bu talebi reddetmişti. Polat, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği raporla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılmıştı.

10 GÜN BOYUNCA AYNI SERVİSTE KALDILAR

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 3 ay sürecek tedavisinin ardından cezaevine geri dönecek olan Dilan Polat ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ünlü fenomenin, hastanenin adli psikiyatri servisinde 10 gün boyunca Rabia Çataklı ile aynı serviste kaldığı öğrenildi.

KORKUDAN UYUYAMIYOR

Geçtiğimiz yıl gündemi sarsan cinayette Rabia Çataklı, annesini baltayla 110 parçaya, anneannesini ise 6 parçaya ayırmış ve kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı atmıştı. Edinilen bilgilere göre, koğuş arkadaşının tavırlarından rahatsız olan Polat’ın, pijamasını Çataklı’ya hediye ettiği öğrenildi.

AYNI KOĞUŞTA KALMAK İSTEMİYOR

Ünlü fenomenin ayrıca, Çataklı'nın korkusundan dolayı dilekçe vererek “Kardeşim Sıla ile kalmak istiyorum” dediği ve bu nedenle yeniden cezaevine sevk edildiği bildirildi. Yeniden hastaneye dönmesi beklenen Polat'ın, sağlık durumunun ilaçlardan dolayı iyi olduğu belirtildi. Polat, Rabia Çataklı ile aynı koğuşta kalmak istemediğini belirtti. Verilen kararın ise önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.