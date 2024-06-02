Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Yozgat ve İç Anadolu Bölgesini kapsayan bir meteorolojik değerlendirme yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı aktarıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenmektedir. Yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yozgat’ta bu hafta en yüksek sıcaklıkların pazartesi günü 27 derece, salı 28 derece, çarşamba ise 29 derece olması bekleniyor.