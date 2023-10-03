Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in katıldığı ve bir konuşma yaptığı zirvede, dijital okuryazarlık, bilinçli içerik tüketimine yönelik yöntem ve araçlar ile yeni dönemde aile çocuk ilişkisi gibi pek çok başlık ele alındı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen zirvede, proje eğitimlerine bugüne kadar Türkiye’nin 70 ilinden iki bin 500 ebeveyn ve öğretmenin katılım sağladığı ve onlar aracılığıyla 40 bini aşkın çocuğa ulaşıldığı açıklandı.

Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Ekranı Projesi, ikinci dönemini ‘Geleceğin Ekranı Zirvesi’yle tamamladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ankara’daki merkezinde gerçekleştirilen zirvede, projenin ilk iki yılında elde ettiği kazanımlar paylaşılırken; dijital okuryazarlık, bilinçli içerik tüketimine yönelik yöntem ve araçlar ile yeni dönemde aile çocuk ilişkisi gibi başlıklar ele alındı.

“Dijitalleşme karşısında bireyleri korumayı amaçlayan tüm projeleri destekliyoruz”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin zirvede yaptığı açılış konuşmasında ikincisi düzenlenen zirvenin başladığı günden bu yana büyük gelişimler gösterdiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“İlk toplantıyı yine birlikte İstanbul’da gerçekleştirmiştik. O günden bugüne çok önemli faaliyetlerin hayata geçirildiğini biliyorum. Geleceğin Ekranı Projesi ile 70 ilden iki 500’ün üzerinde ebeveyn ve öğretmene ulaşılması, 40 bini aşkın çocuğumuzun bilinçlendirilmesi faaliyetlerini ortaya koyan sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sosyal sorumluluk hissederek dijitalleşme karşısında bireyleri korumayı amaçlayan “Geleceğin Ekranı” projesi takdire şayan bir çalışmadır. Dijital okuryazarlık kavramının toplum geneline yayılması ve genç nesillere bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırılmasını hedefleyen projeyi başarıyla devam ettiren ICC Türkiye, Habitat Derneği ve Netflix’e ayrı ayrı teşekkür etmeyi borç biliyorum.” (İHA)