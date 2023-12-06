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Çandır Kaymakam Emre Can Türkmen her hafta düzenli olarak yaptığı hane ziyaretlerine bu haftada ilçede ikamet eden gazi Cengiz Duruçay’ı ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında aileler ile sohbet edip yakından ilgilenerek ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Türkmen; “Hane ziyaretlerimizi mümkün olduğunca aksatmadan devam ettiriyoruz. Bu vesile ile vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz, varsa sıkıntıları, ilk elden devletimizin imkânlarıyla çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz ve en önemlisi de devletin, her zaman yanlarında olduğunu gösteriyoruz. Bu seferki hane ziyaretimizi ilçemizde ikamet eden gazimiz Cengiz Duruçay’ı ziyaret ettik. Ailemize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi.