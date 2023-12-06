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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi, Arzu Özkan, 13 ilçeden gelen öğrenciler, sevgi evlerinde misafir edilen çocuklar, huzurevi sakinleri ile Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan vatandaşlar ile birlikte Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi izleyenleri duygulandırdı.

Yozgat Valiliği ve Yozgat Bozok Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen sinema etkinliği 3 gün boyunca öğrenciler için gösterimde olacak.