Sorgun-Yozgat yolu üzerinde hayata geçirilen Otonomi Yozgat projesi, bölgenin en büyük ticari yaşam merkezi olma iddiasıyla adımlarını atmaya başladı.

Projenin gerçekleşme oranı yüzde 53'e ulaştı ve tamamlandığında 2 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak.

Yan sanayiye de büyük katkı sağlayacak olan Otonomi Yozgat projesinde toplamda 15 blok ve 215 iş yeri bulunuyor.

Bu iş yerlerinde 7 farklı ofis tasarımıyla, 30 metrekare ile 340 metrekare arasında değişen büyüklüklerde işletmeler yer alacak. Ayrıca, 2 bin 639 araçlık otopark alanıyla her ofis için en az 10 araçlık otopark imkanı sunuluyor. Bölgeye büyük bir canlılık ve katma değer katacağı, lokasyonu itibariyle de çevre illerden de yoğun ilgi göreceği ön görülüyor.

Otonomi Yozgat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer, Otonomi Yozgat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Tunçer ve Otonomi Yozgat Genel Müdürü Metin Çankaya, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret ederek, Otonomi Yozgat hakkında bilgi verdi.