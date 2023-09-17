Yerel seçimler yaklaşırken, belediye çalışmaları ile ilgili yeni anketimizi oylarınıza sunuyoruz.

Son anketimizi, Yozgat’ta yaşayan vatandaşların yerel yönetim hizmetlerini değerlendirmeleri amacıyla hazırladık.

Yozgat Belediyesi'nin çalışma ve hizmetlerine ilişkin vatandaş görüşlerini ölçmeyi amaçlayan anketimiz, bir hafta boyunca devam edecek ve sonuçlarını okurlarımızla paylaşacağız.

Anket katılımcılarına Yozgat Belediyesi'nin performansını değerlendirmeleri için 4 farklı seçenek sunuyoruz.

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Dev anketimizin soru ve seçenekleri şu şekilde:

Soru: Yozgat Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

Seçenekler: Çok başarılı, başarılı, başarısız, çok başarısız.



Amacımız, Yozgat’ta yaşayan vatandaşların Yozgat Belediyesi’nin çalışmaları hakkındaki kesin fikirlerini belirlemek olduğu için, anketimizde “fikrim yok” veya “kararsızım” gibi seçeneklere yer vermedik.

Anket sonuçlarının, Yozgat Belediyesi'nin yeni dönemdeki stratejilerini şekillendirmesine ve yerel hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. (Haber Merkezi)

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