Ünlü model Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızı Ayşe ile yaşadığı ciddi sorunları sosyal medya üzerinden paylaştı. 2009 yılında Efe Önbilgin ile ilişkisinden doğan Ayşe’nin kendisine zarar verdiğini belirten Akkaya’nın açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

KIZININ YURT DIŞI PLANLARINI ÖĞRENİNCE TELEFONUNA EL KOYDU

Deniz Akkaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kızının habersizce yurt dışı planları yaptığını öğrendiğinde telefonuna el koyduğunu belirtti. Bunun üzerine Ayşe’nin kendisini balkona kilitlediğini iddia eden Akkaya, yaşadığı anları detaylı bir şekilde anlattı.

"ARKADAŞININ KREDİ KARTINI PATLATTI"

Akkaya, daha önce kızının bir arkadaşının kredi kartını kullanarak büyük harcamalar yaptığını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü ifade etti. Kızının kontrolsüz davranışları nedeniyle zor günler geçirdiğini vurgulayan Akkaya, sosyal medya paylaşımlarından dolayı birçok kullanıcıdan da tepki aldı.

"BENDEN HABERSİZ YURT DIŞI PLANLARI YAPMIŞ"

1997 yılında "son derece yanlış bir baba seçimi" yaparak hayatının kabusa döndüğünü söyleyen Akkaya, Efe Önbilgin’i "bir ruh hastası" olarak nitelendirdi. Kızının kendisinden sakladığı telefonunu ele geçirdiğini ve bu sayede habersiz yurt dışı planlarını öğrendiğini belirten Akkaya, fiziksel saldırıya uğradığını ve 1.5 saat boyunca balkona kilitlendiğini ifade etti.

Akkaya, komşularının ve güvenlik görevlilerinin ricalarına rağmen serbest bırakılmadığını, 112’yi üç kez arayarak kurtarıldığını söyledi. Polise karşı çıkan ve kendisine itibar suikasti yapan kızının bu davranışlarının ergenlik dönemiyle açıklanamayacağını belirtti.

"ANNE OLMAK BU DEĞİL VE OLMAMALI"

"Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek," diyen Akkaya, anne olmanın bu olmadığını ve olmaması gerektiğini vurguladı. Allah’tan tüm annelere sabır dileyen Akkaya, kızının polisleri aramaktan çekineceğini düşündüğünü ancak gelen ekiplere de zorluk çıkardığını belirtti. Ayrıca, kendisine karşı fiziksel saldırıda bulunan kızının itibar suikastine geçtiğini dile getirdi.

Deniz Akkaya, son olarak, "Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın," diyerek yaşadıklarına dışarıdan bakarak hüküm verilmemesi gerektiğini ifade etti.