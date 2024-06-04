Bahar dizisindeki performansıyla alkış toplayan oyuncu Demet Evgar, ödül törenine tekerlekli sandalyeyle katılınca merak uyandırdı. Peki Demet Evgar'a ne oldu? İşte detaylar...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ile milyonları ekran başına kilitleyen başarılı oyuncu Demet Evgar, Elle Style Awards ödül gecesine tekerlekli sandalye ve bastonla katıldı. Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlenen etkinlikte ünlü oyuncunun bu hali hayranlarını meraklandırdı. Peki, Demet Evgar'a ne oldu?

Oyuncu Demet Evgar, ödül gecesine tekerlekli sandalye ve bastonla katılınca, tüm gözler ona çevrildi. Oyuncudan durumuyla ilgili açıklama geldi.

Ünlü oyuncu, set temposu nedeniyle ayağında yırtık oluştuğunu söyledi ve “nazar” ifadelerini kullandı.

Evgar, set çalışmaları sırasında ayağında yırtık oluştuğunu belirterek, "Ayağım set temposunda biraz yoruldu, yırtık var. Tam teşekküllü bir MR çekilmesi gerek ama iyiyim. Biraz nazar değdi," ifadelerini kullandı. Gecenin başında bastonla yürüyen Evgar'ın, ilerleyen saatlerde tekerlekli sandalyeye geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar kameralara da yansıdı.