TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü “Data Driven Materials Science: Accelerating Innovation” konulu uluslararası bir Yaz Okulu düzenlenecek.

Yaz Okulu hakkında Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, “Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü, temel bilimin çeşitli dallarında ve disiplinler arası alanlarda oldukça geniş bir yelpazede nitelikli bilgi üretmek, uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler gerçekleştirmek ve Türkiye’ye bilimsel rekabet gücü kazandırmak yönündeki çabalarını Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı ve TÜBİTAK’ın 60’ıncı Kuruluş Yılı münasebetiyle arttırarak devam ettirmektedir. Bu kapsamda, Enstitü’de 11-12 Eylül 2023 tarihleri arasında “Data Driven Materials Science: Accelerating Innovation” konulu uluslararası bir Yaz Okulu düzenlenecektir” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)