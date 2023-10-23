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Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyü Muhtarlığı ve Doğala Köyü Derneği iş birliği ile köyün üst kısmında bulunan Tınaz Tepe mevkiine yüz ölçümü 1071 metre kareye sahip Türkiye’nin en büyük betondan yamaç Türk Bayrağı yapımı için başlatılan yol çalışması sırasında yer altı şehri bulundu. Bayrak yapımı durdurulurken, yer altı şehrinin gün yüzüne çıkartılması için çalışmaların yakında başlaması planlanıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan yer altı şehirlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin ve dünyanın en büyük yer altı şehri olan Derinkuyu yer altı şehrine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Doğala yer altı şehri bölgede heyecan uyandırdı.

Köyün üst kısmında bulunan ve yaklaşık 1400 rakıma sahip Tınaz Tepe mevkiine köy muhtarlığı ve köy derneği tarafından geçtiğimiz aylarda Türk Bayrağı yapımı kararlaştırıldı. Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla yapılması planlanan 1071 metrekare yüz ölçümüne sahip betondan yapılacak Türk Bayrağı için çalışmalar başladı. İlk olarak Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından bayrağın yapılacağı tepeye ulaşabilmek için yol açma çalışması yapıldı. Yapılan yol çalışması sırasında bir mağara girişi fark edildi.

Çalışmayı durduran köylüler el lambaları ve ellerine aldıkları ip ile mağaraya girerek ilerlemeye başladı. Attıkları her adımda heyecanlanan köylüler yaklaşık 150 metre içeri giderek başka bir yerden yeryüzüne çıktı. Mağara içindeki her anı kameraya alan köylüler, gördükleri manzara karşısında hem şaşırdılar hem de heyecanlandılar.

Girdikleri yerin bir mağara değil, resmen büyük bir yer altı şehri olduğunu söyleyen Talat Damgacı, “Doğala köyü Tınaz Tepe mevkiindeyiz. Bulduğumuz yer altı şehrinin Derinkuyu yer altı şehri gibi Hititliler döneminde yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Burası yeni keşfedildi. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Girerken çok korktuk. Çıkışı bulamayız diye ip çekerek devam ettik. Geri dönüşümüz kolay olsun diye 150 metre ip çekerek girdik. İçeride galeriler var, odacıklar var, mezarlar var. Buranın da turizme kazandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.