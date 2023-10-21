Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında 81 ilde çocuklara 100. yılın önemini ve coşkusunu yaşayabilecekleri e-twinning projesi hazırlandı. Çalışma sayesinde hem Cumhuriyetin 100 yıllık tarihi öğrencilere anlatıldı hem de birlikte uyum içinde çalışıldı. 81 ilin tek yürek halinde ülkesine sahip çıktığı da proje ile dünyaya gösterildi.

81 il 81 emanet projesinde Yozgat’ı ise Akdağmadeni ilçesinde Kaymakam İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri temsil etti. Okul bahçesinde 100. yıl anısına tüm öğrencilerle etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Milli eğitim Müdürü Ersoy Ceyla, “E-Twinnig kapsamında katılmış olduğumuz '’81 il 81 emanet’ projesini yürüten Müdür Yardımcısı Barış Ünal ve Asiye Bayrakçıya, desteklerini esirgemeyen Okul Müdürü Emin Şahan, Müdür Yardımcısı Ahmet Akdoğan ve Matematik Öğretmeni Barış Özer'e teşekkür ederiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde yapılan bu projede Yozgat’ımızı temsil ettiğimiz için çok mutlu ve de gururluyuz. Atamızın bir asırlık emanetini kutladığımız bu yıl, yaptığımız etkinliklerde geleceğimiz olan çocuklarımızın bu gururu yaşaması ve farkındalığı tatması bizler için oldukça önemliydi. 81 ildeki meslektaşlarımızla ve öğrencilerimizle çalışmaktan keyif aldık. Doğum günün kutlu olsun Türkiye'm” dedi.