Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçların açıklanması sonrası atılacak adımlar gündemin ilk maddelerini oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında oluşacak yeni kabine, kimlerden oluşacağı, Meclis’te nasıl bir süreç işleyeceği, 6’lı masa partilerinin grup kurup kurmayacağı merak konusu oldu.

YSK, 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan etmesini takip eden 3’ncü günde Meclis’in en yaşlı vekili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Meclis oturumu açılacak.

Milletvekillerinin yemin etmesinden sonra 10 gün içerisinde TBMM Başkanı seçilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ KİMLERDEN OLUŞACAK?

Milletvekillerinin yemin etmesiyle birlikte bakanların görevi son bulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenecek yeni kabinede, milletvekili olan bakanlar görev alamayacak.

Ancak, milletvekili görevinden istifa eden mevcut bakanlardan isimler, yeniden kabinede görev alabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Kabinesi ile ilgili “Güçlü bir kabine” mesajı verirken, kulislerde milletvekili olan bakanlara yeniden bakanlık vermeyeceği olarak yorumlandı.

Yine Ankara kulislerinde, 3 dönem kuralına takılan ve aday gösterilmeyen AK Partili 57 milletvekilinin bakan, bakan yardımcısı gibi görevlerde yer verilmesi bekleniyor. Milletvekili adayı gösterilmeyen 57 milletvekilinden Mustafa Şentop, İsmet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Yılmaz Tunç, Hakan Çavuşoğlu, Ali İhsan Yavuz, Nurettin Canikli, Hamza Dağ, Vedat Demiröz ve Jülide Sarıeroğlu’nun bakanlıklarda ismi geçiyor.İGFA