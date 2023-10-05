Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin, Basın Kartları Birim Sorumlusu Mustafa Ercan ve CİMER Bölge Koordinatörü Oktay Koçak tarafından gazetemize ziyaret gerçekleşti.



Gazetemizin bürosunda gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin, Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan ile yeni yasa ile yürürlüğe giren internet haber siteleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

"6 İLDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Kayseri Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde yerel basını hakkında çalışmalarını sürdürdüklerini ve yerel basın temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Tekin, Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan altı şehirde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Yerel basının durumu hakkında görüşlerini de bildirmeyi ihmal etmeyen Tekin, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile görüşmek üzere gazetemizden ayrıldı. (Duygucan Baloğlu)