İstanbul Yozgatlılar Federasyonu (İYF) Yozgat Vakfı Üniversite Öğrenci Dernek Başkanlığı’na resmi yönetim kurlu kararı ile Aybüke Dikkatli atandı.
Aslen Çayıralan ilçe nüfusuna kayıtlı olan Aybüke Dikkatli 2000 İstanbul doğumlu olup Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Buse Çakır’dan bayrağı teslim alan Aybüke Dikkatli başkan vekilliği görevindeydi. Yeni yönetim ekibini oluşturmak üzere İYF Yozgat Vakfı Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılan Aybüke Dikkatli görevine başladı. (Ahmet Ayverdi)Kaynak: İleri Gazetesi