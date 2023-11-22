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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Fonu'nun ilk ev alımlarında kredi erişimini sağlamaya yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti.

Yılmaz, "Fon, başlangıçta deprem bölgesinden başlayacak olan pilot bir uygulama olarak hayata geçecek ve ilerleyen dönemlerde tüm Türkiye genelinde yaygınlaşacak" dedi. Özellikle gençlere yönelik evlilik kredisi olarak adlandırılan bu destek, 150 bin TL tutarında, ilk iki yıl geri ödemesiz ve toplamda dört yıl süreyle devam edecek bir kredi mekanizmasını içeriyor. Yılmaz, fonların artmasıyla birlikte desteklerin çeşitlenebileceğini, ancak bu sürecin aşamalı olarak ilerleyeceğini ifade etti.

Cevdet Yılmaz, aynı zamanda ilk ev alacaklara yönelik kredi imkanlarına da değindi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası'nın ikinci ve üçüncü ev alımlarında kredi erişimini kısıtladığına dikkat çeken Yılmaz, "İlk ev alımında kredi erişimini artırıyoruz. Daha önce belirttiğimiz düzenlemeyi bu yönde hayata geçirdik" diye konuştu.

Konut sahipliği konusunu sadece kredi odaklı değil, aynı zamanda konut arzı ve talebi gözeterek ele almanın önemine vurgu yapan Yılmaz, "Aksi takdirde sadece krediye odaklanırsak, konut fiyatlarını istemediğimiz seviyelere çekebiliriz. Konut arzını ve talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.